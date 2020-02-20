Стрілянину у німецькому Гессені з 9 загиблими кваліфікували як теракт
Про це повідомив депутатів ландтагу міністр внутрішніх справ Гессена Петер Бойт, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Перші висновки слідства після вивчення інтернет-сторінки підозрюваного вказують на ксенофобський мотив. Злочин розцінюється як насильницький терористичний напад», - сказав Бойт.
За його словами, підозрюваний раніше вже потрапляв у поле зору спецслужб через свої праворадикальні, ксенофобські погляди.
Водночас інформації про спільників немає, злочинець діяв один, додав міністр.
Він уточнив, що внаслідок стрілянини у кальянній та кав'ярні «було вбито, за наявними даними, 9 людей, одна людина зазнала тяжких поранень, поранено також невизначену поки кількість людей».
Швидко знайти нападника вдалося завдяки відео з камер спостереження. Ним виявився 43-річний житель Ханау Тобіас Р. Імовірного злочинця знайшли мертвим у його квартирі, біля тіла його 72-річної матері. Поряд лежала вогнепальна зброя.
Підозрюваний залишив листа та відео на своїй вебсторінці, в якому, серед іншого, говорить про необхідність знищення «певних народів, вигнання яких з Німеччини вже неможливо досягти».
Справою займається Федеральна генпрокуратура.
Раніше повідомлялося, що, за словами очевидців, увечері 19 лютого невідомі відкрили вогонь в одній з кальянних у центральній частині Ганау, застреливши трьох людей. Нападники втекли, а згодом з'явилася інформація про аналогічний випадок у схожому закладі в іншому районі міста. За непідтвердженими даними, в приміщення увійшов чоловік і розпочав безладну стрілянину, убивши п'ятьох людей.