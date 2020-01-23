У Німеччині заборонили неонацистське угруповання

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер 23 січня заборонив правоекстремістське угруповання Combat 18.

Про це йдеться на сайті відомства.

"Федеральний міністр внутрішніх справ заборонив і розпустив сьогодні правоекстремістське угруповання "Combat 18 Deutschland"", - йдеться у пресрелізі.

Вранці четверга поліція обшукала кілька об'єктів у шести федеральних землях — Гессені, Бранденбурзі, Тюрингії, Мекленбургу-Передній Померанії, Північному Рейн-Вестфалії та Рейнланд-Пфальцу.

Було конфісковано мобільні телефони, ноутбуки, носії даних, звукові носії, предмети, які прирівнюються до зброї, одяг, нацистська символіка та пропагандистські матеріали. Група також "виробляла та розповсюджувала музику з правим екстремістським змістом".

"Діяльність угруповання суперечить карному кодексу та спрямована проти конституційного ладу", - зазначається у повідомленні.

За висновками органів безпеки, угруповання нараховує 20 членів по всій країні.

"Сьогоднішня заборона — це чітке послання: правий екстремізм та антисемітизм не мають місця в нашому суспільстві... Правий екстремізм та антисемітизм становлять значну небезпеку для нашого вільного суспільства", - прокоментував своє рішення міністр Зеегофер.

Нагадаємо: Combat 18 Deutschland - неонацистська, расистська та ксенофобська організація пов'язана з угрупованням Combat 18, заснованим в 1992 році у Великобританії. Завдяки своїй "харизмі", вона є прикладом для наслідування серед правих екстремістів і вважається символом насильницького правого екстремізму.

Читайте також: У Берліні невідомі розрили могилу одного з головних винуватців Голокосту

Сьогоднішня заборона вже 18-та за рахунком. Попередній подібний акт видали в лютому 2016 року, коли була заборонена та розпущена група "Weisse Wölfe Terrorcrew".

Заборона Combat 18 Deutschland - 18-а заборона рішенням правого екстремістського об'єднання федерального міністра внутрішніх справ.

Фото: tt.com