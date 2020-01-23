У Німеччині заборонили неонацистське угруповання
Про це йдеться на сайті відомства.
"Федеральний міністр внутрішніх справ заборонив і розпустив сьогодні правоекстремістське угруповання "Combat 18 Deutschland"", - йдеться у пресрелізі.
Вранці четверга поліція обшукала кілька об'єктів у шести федеральних землях — Гессені, Бранденбурзі, Тюрингії, Мекленбургу-Передній Померанії, Північному Рейн-Вестфалії та Рейнланд-Пфальцу.
Було конфісковано мобільні телефони, ноутбуки, носії даних, звукові носії, предмети, які прирівнюються до зброї, одяг, нацистська символіка та пропагандистські матеріали. Група також "виробляла та розповсюджувала музику з правим екстремістським змістом".
"Діяльність угруповання суперечить карному кодексу та спрямована проти конституційного ладу", - зазначається у повідомленні.
За висновками органів безпеки, угруповання нараховує 20 членів по всій країні.
"Сьогоднішня заборона — це чітке послання: правий екстремізм та антисемітизм не мають місця в нашому суспільстві... Правий екстремізм та антисемітизм становлять значну небезпеку для нашого вільного суспільства", - прокоментував своє рішення міністр Зеегофер.
Нагадаємо: Combat 18 Deutschland - неонацистська, расистська та ксенофобська організація пов'язана з угрупованням Combat 18, заснованим в 1992 році у Великобританії. Завдяки своїй "харизмі", вона є прикладом для наслідування серед правих екстремістів і вважається символом насильницького правого екстремізму.
Сьогоднішня заборона вже 18-та за рахунком. Попередній подібний акт видали в лютому 2016 року, коли була заборонена та розпущена група "Weisse Wölfe Terrorcrew".
Заборона Combat 18 Deutschland - 18-а заборона рішенням правого екстремістського об'єднання федерального міністра внутрішніх справ.
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