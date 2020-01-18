У Бразилії звільнили чиновника, який цитував Геббельса
Про це повідомляє CNN.
«Бразильський секретар з питань культури у міністерстві туризму Роберто Алвім був звільнений із посади після появи в четвер відео, де він цитує нацистського міністра пропаганди Йозефа Геббельса», - йдеться в повідомленні.
Скандал виник після того, як з нагоди вручення національної премії в галузі культури й мистецтва Альвім записав відеозвернення з такими словами: «Бразильське мистецтво наступного десятиліття буде героїчним і національно орієнтованим. Воно буде наділене великою здатністю емоційного співпереживання й водночас імперативним. Воно буде глибоко пов'язане зі сподіваннями нашого народу. Або його не буде взагалі».
На фоні при цьому грав фрагмент опери «Лоенгрін» Вагнера — німецького композитора, чиєю творчістю захоплювався лідер нацистської Німеччини Адольф Гітлер. Це відео було розміщене в акаунті секретаріату у Twitter, але згодом його звідти видалили.
Після публікації відео на чиновника обрушилася хвиля критики. Зокрема, на його відставці наполягали представники Конфедерації єврейських громад Бразилії, а також члени Національного конгресу (парламенту).
Адміністрація президента Джаїра Болсонаро наголосила, що позиція глави держави була непорушною, незважаючи на вибачення.
Слід зауважити, що заява Альвіма частково збігається зі словами Геббельса, які той виголосив під час виступу у готелі Kaiserhof в Берліні 8 травня 1933 року. Тоді він казав: «Німецьке мистецтво найближчих десятиліть буде героїчним, буде романтично романтичним, буде об'єктивно об'єктивним, буде націоналістичним з грандіозним пафосом, воно буде і прихильним, і об'єднуючим — або не буде взагалі».