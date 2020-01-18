У Бразилії звільнили чиновника, який цитував Геббельса

Бразильський президент звільнив секретаря з питань культури у міністерстві туризму Роберто Алвіма після оприлюднення відео, де той цитує міністра пропаганди Третього рейху Йозефа Геббельса.

Про це повідомляє CNN.

«Бразильський секретар з питань культури у міністерстві туризму Роберто Алвім був звільнений із посади після появи в четвер відео, де він цитує нацистського міністра пропаганди Йозефа Геббельса», - йдеться в повідомленні.

Скандал виник після того, як з нагоди вручення національної премії в галузі культури й мистецтва Альвім записав відеозвернення з такими словами: «Бразильське мистецтво наступного десятиліття буде героїчним і національно орієнтованим. Воно буде наділене великою здатністю емоційного співпереживання й водночас імперативним. Воно буде глибоко пов'язане зі сподіваннями нашого народу. Або його не буде взагалі».

На фоні при цьому грав фрагмент опери «Лоенгрін» Вагнера — німецького композитора, чиєю творчістю захоплювався лідер нацистської Німеччини Адольф Гітлер. Це відео було розміщене в акаунті секретаріату у Twitter, але згодом його звідти видалили.

Після публікації відео на чиновника обрушилася хвиля критики. Зокрема, на його відставці наполягали представники Конфедерації єврейських громад Бразилії, а також члени Національного конгресу (парламенту).

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Слід зауважити, що заява Альвіма частково збігається зі словами Геббельса, які той виголосив під час виступу у готелі Kaiserhof в Берліні 8 травня 1933 року. Тоді він казав: «Німецьке мистецтво найближчих десятиліть буде героїчним, буде романтично романтичним, буде об'єктивно об'єктивним, буде націоналістичним з грандіозним пафосом, воно буде і прихильним, і об'єднуючим — або не буде взагалі».