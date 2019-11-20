Влада Австрії розмістить в будинку Гітлера відділення поліції

Влада Австрії прийняла рішення розмістити відділення поліції в будинку, де народився лідер Третього рейху Адольф Гітлер.

Про це написала газета Die Press з посиланням на МВС Австрії.

Поліція не переїде в будівлю відразу ж, спочатку її повинні перепроєктувати. МВС оголосило про проведення тендера для архітекторів з усього ЄС, щоб знайти найкращий варіант для майбутньої перепланування будівлі. Як очікується, результати конкурсу оголосять у першій половині 2020 року.

"Майбутнє використання цього будинку під потреби поліції має ясно продемонструвати, що ця будівля ніколи більше не буде нагадувати про націонал-соціалізм", — зазначив міністр внутрішніх справ Вольфганг Пешорн.

Також наголошується, що колишня власниця будинку в місті Браунау-на-Інні отримала відступні в розмірі 812 тисяч євро.

Нагадаємо: Гітлер народився у квартирі на верхньому поверсі будівлі у 1889 році. Він жив там упродовж перших місяців життя, після чого разом з батьками переїхав до німецького міста Пассау.

У триповерховому будинку колишнього готелю, побудованому у XVII столітті, після Другої світової війни розміщувалися бібліотека, школа, а з 1972 по 2011 роки — майстерня і культурний центр для людей з особливостями здоров'я. Після цього будинок кілька років стояв порожній, оскільки його власниця відмовлялася укладати новий орендний договір.

Рішення про націоналізацію будинку було прийнято урядом і підтверджено парламентом Австрії. У жовтні 2016 року влада вирішила не зносити будинок, але запланували "змінити його зовнішній вигляд до невпізнанності".