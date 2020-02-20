Турецька армія почала наступ на війська Асада — журналіст

Турецька армія розпочала військову операцію в сирійській провінції Ідліб.

Про це повідомляє журналіст видання Bild Юліан Рьопке у Twitter.

"Турецька армія розпочинає військові дії проти режиму Асада в провінції Ідліб. М60 прямують до Найраба, спецпризначенці прямують до лінії фронту. Артилерія працює проти режиму. Авіація режиму та літаки Росії продовжують атакувати довколишні міста", - написав журналіст.

Цю інформацію підтверджуєСирійська обсерваторія з прав людини (SOHR).

“Надійні джерела підтвердили SOHR, що турецькі війська та опозиційні угруповання розпочали наступ на місто Найраб, що на сході Ідліба, яке контролюється режимом, після інтенсивної атаки десятками ракет”, - йдеться у повідомленні.

Атакуючі сили штурмували місто, захопивши майже його половину. Існує підтверджена інформація про жертви з обох воюючих сил, зазначили правозахисники.

Днем раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на засіданні парламентської фракції Партії справедливості та розвитку заявив, що Збройні сили Туреччини можуть у будь-який момент почати нову воєнну операцію в Сирії.

Читайте також: Німецький політик заявив про необхідність санкцій проти РФ за бомбардування Ідліба

Як відомо, 18 лютого в Москві закінчилися переговори Анкари та Москви щодо Сирії. Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що у разі відсутності результату в питанні покращення ситуації в Ідлібі, існує ймовірність зустрічі президентів двох країн найближчими днями. Раніше у МЗС РФ звинувачували Туреччину у невиконанні Анкарою попередніх домовленостей. Аналогічні звинувачення озвучувала і Туреччина на адресу Москви.

Ввечері 18 лютого у Сирії внаслідок авіаудару російської авіації по місту Терманін у провінції Ідліб загинули троє мирних жителів.