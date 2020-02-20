У Польщі евакуйованих з Китаю після карантину відпустили додому

Усі 30 громадян Польщі, які перебували на карантині у військовому шпиталі Вроцлава (південний захід Польщі) після повернення 2 лютого з китайського міста Ухань, у середу виписалися з лікувального закладу.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовський, інформує кореспондент Укрінформу.

“Після чотириразової перевірки на наявність генетичного коду вірусу ми відпускаємо сьогодні (у середу – ред.) додому всю групу, яка прибула з Уханя”, - заявив Шумовський.

Він додав, що всі особи, які перебували на карантині, здорові.

Міністр поінформував, що двоє громадян Польщі, які на сьогодні перебувають в Ухані, виявили бажання повернутися додому. Відтак, упродовж кількох днів вони повернуться до Польщі і пройдуть відповідну процедуру перевірки і перебування у карантині.

Шумовський повідомив, що цих двох громадян Польщі буде евакуйовано з Уханю за сприяння уряду Франції, як це було у випадку евакуації французьким літаком попередніх 30-ти громадян РП.

За словами польського міністра, у Польщі не виявлено жодного випадку зараження коронавірусом 2019-nCov. Станом на сьогодні в Польщі 12 людей перебувають у шпиталі, 13 – під спостереженням у домашніх умовах, а понад тисяча осіб перебувають під моніторингом з боку санітарних служб Польщі.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померло 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.

Фото: AA