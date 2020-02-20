Євросоюз засудив сплеск насильства в Лівії

Високий представник ЄС Жозеп Боррель засудив новий сплеск насильства в Лівії, зокрема, атаку на порт у столиці країни Тріполі.

Про це йдеться у заяві Борреля, оприлюдненій на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Ескалація насильства в Тріполі, включаючи атаку на порт, спричиняє подальші страждання людей та жертви серед цивільного населення. Цьому слід негайно покласти край. Усі сторони повинні повною мірою поважати перемир’я, яке вони погодили, утримуватися від будь-яких подальших військових дій та повернутися до політичного діалогу з метою розв'язання кризи у Лівії», - зазначається у документі.

Високий представник ЄС наголосив, що переговори у Женеві під головуванням ООН мають бути відновлені якнайскоріше, аби сторони могли швидко просуватися до деескалації та встановити стійке припинення вогню.

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«Євросоюз був і залишається рішуче відданим підтримці мирного процесу в Лівії під егідою ООН, а також зусиль спеціального представника ООН Гасана Саламе щодо виконання Берлінської декларації як єдиного шляху для виходу з кризи в Лівії», - наголосив Боррель.

Як повідомлялося, у квітні минулого року на сході Лівії сили на чолі з генералом Халіфою Хафтаром розпочали наступ на столицю країни Тріполі, аби скинути офіційну визнану ООН владу.