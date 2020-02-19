На лайнері Westerdam заражених коронавірусом не виявили

На круїзному лайнері Westerdam, який не пускали у п’ять портів, і який все ж таки причалив у Камбоджі, не підтверджено жодного випадку зараження коронавірусом.

Про це повідомляє Kydo News.

"Міністерство охорони здоров'я Камбоджі заявило, що 781 пасажир та члени екіпажу, які залишаються в Камбоджі після висадки з круїзного лайнера Westerdam з минулої п’ятниці, отримали негативний тест на новий коронавірус", - йдеться у повідомленні.

Тести на наявність COVID-19 проводилися у співпраці Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), американських центрів контролю та профілактики захворювань, Інституту Пастера в Камбоджі та іноземних посольств.

Як повідомлялося, 16 січня круїзний лайнер MS Westerdam вирушив з Сінгапуру, маючи намір зайти у порти Таїланду, Камбоджі, В'єтнаму та Гонконгу.

У Гонконзі корабель висадив 1254 пасажирів та прийняв 768 осіб на борт перед від'їздом.

Керівництво лайнера планувало зробити зупинки у Філіппінах, Тайвані, Японії, Південній Кореї та Китаї, однак, через спалах коронавірусу переглянуло кінцеве місце призначення після попередження Центру з контролю та профілактики захворювань США 28 січня.

З моменту виходу судна з порту у Гонконзі 1 лютого, Японія, Тайвань, Філіппіни, Гуам та Таїланд відхилили запити круїзного лайнера щодо його прийняття у себе через побоювання, що деякі його пасажири можуть бути заражені коронавірусом.

Пізніше уряд Камбоджі дозволив лайнеру пришвартуватися у своєму порту.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 лютого від коронавірусу COVID-19 у світі померли понад дві тисячі осіб. Кількість хворих у світі перевищила 75 тисяч людей.

Фото: Kydo News