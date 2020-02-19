Франція і США розроблятимуть вакцину проти коронавірусу

Французька біофармацевтична компанія Sanofi долучилася до глобальних зусиль із розробки вакцини проти коронавірусу COVID-19.

Як поінформували у компанії, дослідження проводитимуться спільно із Департаментом охорони здоров'я США, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

У компанії планують розробити прототип вакцини упродовж 6 місяців, щоб за рік або щонайдовше за 18 місяців, вона була готова для тестування на людях.

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Як повідомлялося, від коронавірусу COVID-19, епіцентр поширення якого знаходиться у Китаї, у світі вже померли понад дві тисячі осіб.

Фото: АА