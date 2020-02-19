Ердоган заявив про готовність почати нову воєнну операцію у Сирії

Збройні сили Туреччини можуть в будь-який момент почати нову воєнну операцію в Сирії.

Про це 19 лютого на засіданні парламентської фракції Партії справедливості та розвитку заявив Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, передає кореспондент Укрінформу.

«Наразі, на жаль, нам не вдалося досягти бажаного результату. Це факт, що ми далеко не там, де хочемо бути. Туреччина здійснила підготовку до реалізації своїх планів дій в Ідлібі. Кажемо: «Ми можемо прийти раптово однієї ночі». Якщо говорити більш чітко, операція в Ідлібі - це питання часу», - сказав Ердоган.

Коментуючи переговори з Москвою щодо ситуації в Ідлібі, які не принесли результату, Ердоган заявив, що сказане ним - це «останнє попередження».

Як відомо, вчора в Москві закінчилися переговори Анкари та Москви щодо Сирії. Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що у разі відсутності результату в питанні покращення ситуації в Ідлібі, існує ймовірність зустрічі президентів двох країн найближчими днями. Раніше у МЗС РФ звинувачували Туреччину у невиконанні Анкарою попередніх домовленостей. Аналогічні звинувачення озвучувала і Туреччина на адресу Москви.

Ввечері 18 лютого у Сирії внаслідок авіаудару російської авіації по місту Терманін у провінції Ідліб загинули троє мирних жителів.