Росія завдала нових авіаударів по Сирії, є загиблі

У Сирії внаслідок авіаудару російської авіації по місту Терманін у провінції Ідліб загинуло троє мирних жителів.

Про це у Twitter повідомляє Сирійська цивільна оборона ("Білі шоломи").

«Пекло на Землі... Сцени після російських авіаударів по місту Терманін в Ідлібі сьогодні, в результаті яких загинули 3 мирних жителів. У темряві ночі наші “Білі шоломи” борються з пожежами. Чи є обґрунтування цих військових злочинів, чи вони припиняться, перш ніж заберуть життя більшості цивільних?» - йдеться у твіті, до якого як доказ додано відео з місця події.

Hell on Earth .. Scenes after Russian airstrikes on #Termanin city in #Idlib today, which killed 3 civilians. Through dark of night our #WhiteHelmets battle the blazes. Is there any justification for these war crimes, will they stop before they claim the lives of more civilians? pic.twitter.com/ru4jZw3blF — The White Helmets (@SyriaCivilDef) February 18, 2020

Як повідомлялося, у Сирії в результаті дій режиму Асада, підтримуваного РФ, з травня 2019 року було порушено режим припинення тиші близько 20 тисяч разів, у результаті чого загинули понад 1,5 тисячі мирних жителів.

Фото: twitter.com/SaveIdlib