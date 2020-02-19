Росія завдала нових авіаударів по Сирії, є загиблі

Росія завдала нових авіаударів по Сирії, є загиблі

Відео
Укрінформ
У Сирії внаслідок авіаудару російської авіації по місту Терманін у провінції Ідліб загинуло троє мирних жителів.

Про це у Twitter повідомляє Сирійська цивільна оборона ("Білі шоломи").

«Пекло на Землі... Сцени після російських авіаударів по місту Терманін в Ідлібі сьогодні, в результаті яких загинули 3 мирних жителів. У темряві ночі наші “Білі шоломи” борються з пожежами. Чи є обґрунтування цих військових злочинів, чи вони припиняться, перш ніж заберуть життя більшості цивільних?» - йдеться у твіті, до якого як доказ додано відео з місця події.

Як повідомлялося, у Сирії в результаті дій режиму Асада, підтримуваного РФ, з травня 2019 року було порушено режим припинення тиші близько 20 тисяч разів, у результаті чого загинули понад 1,5 тисячі мирних жителів.

Фото: twitter.com/SaveIdlib

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