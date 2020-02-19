У Південній Кореї - 15 нових випадків коронавірусу

У Південній Кореї зафіксували 15 нових випадків інфікування коронавірусом, загальна кількість хворих різко збільшилася майже на 50%.

Про це повідомляє Japan Times.

«У середу Південна Корея повідомила про 15 нових підтверджених випадків», - йдеться в повідомленні.

Таким чином, загальна кількість хворих у країні зросла майже на 50 відсотків - з 31 до 46. З них 13 знаходяться в Тегу і провінції Північний Кьонсан.

Як зазначає видання, Південна Корея зазнала економічних збитків через коронавірус у сусідньому Китаї.

Від коронавірусу COVID-19 у світі померли вже понад дві тисячі осіб. За межами материкового Китаю зареєстрували п'ять смертельних випадків: по одному в Гонконгу, Тайвані, Японії, на Філіппінах і у Франції.

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За результатами останнього найбільшого дослідження китайських медиків, понад 80% з досліджених 70 тисяч випадків коронавірус Covid-19 проходить у легкій формі, а найбільший ризик коронавірус становить для літніх і ослаблених людей.

Фото: АА