У Південній Кореї - 15 нових випадків коронавірусу
Про це повідомляє Japan Times.
«У середу Південна Корея повідомила про 15 нових підтверджених випадків», - йдеться в повідомленні.
Таким чином, загальна кількість хворих у країні зросла майже на 50 відсотків - з 31 до 46. З них 13 знаходяться в Тегу і провінції Північний Кьонсан.
Як зазначає видання, Південна Корея зазнала економічних збитків через коронавірус у сусідньому Китаї.
Від коронавірусу COVID-19 у світі померли вже понад дві тисячі осіб. За межами материкового Китаю зареєстрували п'ять смертельних випадків: по одному в Гонконгу, Тайвані, Японії, на Філіппінах і у Франції.
За результатами останнього найбільшого дослідження китайських медиків, понад 80% з досліджених 70 тисяч випадків коронавірус Covid-19 проходить у легкій формі, а найбільший ризик коронавірус становить для літніх і ослаблених людей.
Фото: АА