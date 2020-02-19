Уряд Австралії виділить $1,3 мільйона на вакцину проти коронавірусу

Австралійський уряд надасть фінансову підтримку вченим у розмірі $1,3 мільйона для розробки вакцини проти коронавірусу (COVID-19).

Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому на сайті прем’єр-міністра країни Скотта Моррісона.

"Пріоритет нашого уряду полягає в захисті австралійців, і ці інвестиції у 2 мільйони австралійських доларів (1,3 млн доларів США — ред.) допоможуть розробити вакцину проти коронавірусу", - йдеться у пресрелізі.

Як повідомили в Офісі Моррісона, після зустрічі із провідними австралійськими науковцями уряд вирішив виділити кошти із Фонду майбутніх медичних досліджень (MRFF) для відкриття грантової програми із розробки вакцини проти коронавірусу.

Нагадаємо: станом на 18 лютого 2020 року у світі зареєстровано 73 335 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 873 - летальні. Одужало вже 12 842 осіб.

В Австралії офіційно підтверджено 15 випадків зараження коронавірусом.