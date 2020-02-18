Коронавірус: в Україні поширили рекомендації США для роботодавців та працівників

Центр громадського здоров'я поширив тимчасові рекомендації Centers for Disease Control and Prevention (CDC) - Центру з контролю й профілактики захворювань США - для підприємств і роботодавців щодо реагування на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Рекомендації поширені на сторінці Центру громадського здоров'я у Facebook.

"Працівники, які мають симптоми гострих респіраторних захворювань, мають поінформувати свого керівника і залишатися вдома. У разі виходу на роботу співробітників, у яких виявлено гострі респіраторні захворювання, їх слід відокремити від інших працівників та негайно відіслати додому. Під час кашлю або чхання такі працівники мають прикривати ніс і рот тканиною або згином ліктя", - йдеться у рекомендаціях.

Також варто розмістити плакати, які заохочують залишатися вдома під час хвороби.

Офіс потрібно забезпечити засобами індивідуального одноразового використання: посудом, серветками, дезінфекційними засобами тощо.

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Працівники мають обробляти руки дезінфекційними спиртовмісними засобами або мити з милом не менше 20 секунд.

Варто регулярно очищати поверхні на робочому місці, зокрема стільниці та дверні ручки, відповідними засобами для чищення. Наразі не рекомендовано додаткову дезінфекцію, крім звичайного прибирання.

Роботодавці повинні дотримуватися гнучкої політики, що дає змогу працівникам залишатися вдома для догляду за хворим членом сім’ї.

Зазначається, що ці вказівки можуть допомогти запобігти поширенню гострих респіраторних захворювань на робочих місцях, зокрема коронавірусної інфекції COVID-19.