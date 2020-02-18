В Японії випробують ліки від ВІЛ на пацієнтах з коронавірусом

У Японії з метою боротьби зі спалахом коронавірусу планують використати препарати для лікування вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ).

Про це повідомляє Fox News.

"Зараз ми готуємося розпочати клінічні випробування з використанням засобів проти ВІЛ на пацієнтах з коронавірусом", - сказав речник уряду Японії Йошіхіде Суга.

Напередодні лікарі з Таїланду заявили, що вони успішно лікували пацієнтів з тяжкими формами коронавірусу за допомогою поєднання препаратів від грипу та ВІЛ.

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Раніше стало відомо, що на круїзному лайнері Diamond Princess, що стоїть у Японії на карантині, зафіксували 88 нових випадків зараження коронавірусом COVID-2019, і загальна їх кількість сягнула 542.

Як повідомлялося, станом на 18 лютого 2020 року у світі зареєстровано 73 тис. 335 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1873 - летальні. Одужало вже 12 тис. 842 особи.

фото: АА