Вхід через коліно, вихід через мозок: Унікальний музей людського тіла в Нідерландах

Як воно: пострибати на язику та погратися людським серцем?

У Нідерландах можна потрапити всередину людського тіла й на власні очі побачити, як б’ється серце, працює шлунок, циркулює кров, і навіть спостерігати народження нового життя… А ще – пройти тест на знання власного тіла, перевірити, в якій ти фізичній формі. У спеціальній їдальні з голограми можна дізнатися про своє харчування, чи не шкодить воно здоров’ю.

Усе це відбувається під час подорожі всередині людського тіла у музеї “Corpus”, який знаходиться в нідерландському місті Лейден. Величезну будівлю у вигляді сидячої людини видно ще на під’їзді до міста. Вона була побудована 12 років тому.

Музей “Corpus” у Нідерландах відкрився у березні 2008 року. Він є першим музеєм такого типу. Його особисто відкривала Беатрікс Вільгельміна Армгард, яка була королевою Нідерландів з 1980 по 2013 роки.

Це інтерактивний музей біології людини, що поєднує як освітню, так і розважальну функції.

Головне завдання “Corpus” – навчити людей слухати своє тіло, не шкодити йому, збагнути його унікальність, зрозуміти, що відбувається всередині організму. Саме розуміння всіх процесів та правильне піклування про тіло у Нідерландах вважають головним секретом тривалого, здорового життя.

ПОГРАТИСЯ ЛЮДСЬКИМИ ОРГАНАМИ

Подорож у людському тілі триває близько години. Та перш ніж потрапити всередину людини-велетня, можна погратися органами. Уявіть собі щось на кшталт більярдного столу, тільки замість куль – серце, нирки, печінка… Головне завдання – правильно розмістити органи у тілі людини.

Кожен орган реагує на дотик, той самий принцип, як і в планшета чи телефона. Усі органи на столі, в людському тілі, рухаються. Один дотик і, наприклад, серце можна поміняти місцями з печінкою. А якщо натиснути на нього ще кілька разів, з’явиться повідомлення з усією інформацією про орган, зокрема, як він працює, де розміщується і для чого потрібен людині.

“Вітаємо в “Corpus”. На вас чекає неймовірна подорож власним тілом”, – каже директор з маркетингу та комунікацій Естер Нілен. Вона знає про “Corpus” у Нідерландах усе, працює в музеї з першого дня його відкриття і спеціально для Укрінформу влаштувала ексклюзивну подорож людським тілом. Жінка розповіла: у музеї весело та цікаво не лише малечі, а й дорослим. За її словами, існують спеціальні екскурсії для тих, хто вчиться на медика. Побувавши всередині людини, майбутні лікарі краще розуміють, як влаштоване людське тіло і як працюють органи.

“Я помічаю багато батьків, дідусів і бабусь, які дуже раді супроводжувати своїх дітей. Вони надзвичайно цінують можливість гарно провести час і при цьому навчити чогось своїх дітей та онуків. І для мене це теж дуже важливо, як для матері трьох дітей. Тут можна вивчити все про тіло, як воно працює. Ми сподіваємося, що коли вони йдуть з цього музею, то усвідомлюють, наскільки важливо правильно піклуватися про своє тіло”, – наголосила Нілен.

Поки консультанти готують відвідувачів до подорожі всередину людського тіла, розповідають правила, як поводитися з органами, пересуватися всередині й користуватися аудіогідом, пані Нілен трохи відкрила завісу перед тим, що чекає на гостей музею всередині людини.

“Моя улюблена частина – це розповідь про матку, про народження. Я вважаю, що історія народження дитини – надзвичайно вражаюча, й це диво. Бо те, як ви виглядаєте зараз, залежить від багатьох речей, це відбувається на клітинному рівні, й шансів, що ви виглядатимете саме так, – один на трильйон. І ти усвідомлюєш, як це неймовірно – бути на цій землі, народитися. І більше я нічого не можу сказати, ви маєте побачити усе самі. Це дуже прикольно”, – розповідає вона.

ПОСТРИБАТИ НА ЯЗИКУ

Озброївшись аудіогідом і прослухавши правила, головне з яких – не чіпати органи, відвідувачі музею прямують до ескалатора – це вхід усередину тіла, й розташований він… у коліні.

Піднявшись нагору, тобто зайшовши всередину тіла, знайомишся з історією створення лейкоцитів і еритроцитів. Можна побачити, як циркулює кров, працюють печінка та легені, як б’ється велетенське серце. Усередині “Corpus” відвідувачі перетворюються на крихітні створіння, які потрапили всередину власного тіла.

Кожен орган – настільки реальний, що страшно зробити крок убік, аби раптом не порушити роботу організму – постійно прислухаєшся, чи дихає велетень, усередині якого мандруєш.

У найдрібніших деталях можна побачити кістки, м'язову систему, голосові зв'язки. Зайти всередину ока, вуха, ротову порожнину. А ще – почути дуже реалістичні звуки, наприклад, відрижку після обіду.

Також усюди розміщені інформаційні екрани, на яких транслюється робота кожного органу. Пересуватися з органу в орган усередині тіла допомагають спеціальні ліфти.

“Коли ви заходите, можете взяти аудіотур, і, обравши одну з 8 мов, розпочати свою подорож. Ескалатор підіймає тебе в коліно. І звідти ти продовжуєш свою мандрівку тілом. Потрапляєш у матку, рот, ніс, око, серце. До слова, у серці ми використовуємо 5D, і це неймовірно. Таким чином через годину ти опиняєшся в мозку. Там віддаєш свій аудіогід – і починається вже інший інтерактивний тур. Я не хочу відкривати занадто багато: замість того, щоб сто разів почути, краще прийти й один раз побачити і випробувати самому”, – каже директор з маркетингу та комунікацій Естер Нілен.

Упродовж усієї подорожі на мандрівників людським тілом чекає багато сюрпризів та цікавинок, які у музеї просять не розкривати. Однак, про одну забаву таки можна розповісти. Коли потрапляєш у ротову порожнину, то можна посидіти на зубах та пострибати на язику, наче на батуті.

Завершується подорож – у мозку – головному органі центральної нервової системи, який дає команди всьому тілу та є найзагадковішим і водночас найбездоганнішим механізмом обробки інформації.

У мозку відчуваєш себе, наче пілот велетенського корабля, що називається “Людина”. Після обробки отриманої інформації про власне тіло, починаються нові випробування.

ВИПРОБУВАТИ СВОЄ ТІЛО

Під час подорожі багато хто з відвідувачів жартував: мовляв, цікаво, через яку частину людського тіла буде вихід. Та подорож усередині велетня завершилася у мозку.

Після – почалися випробування і тести. На перший погляд, це щось на кшталт ігрової кімнати, насправді ж – усі ті забавки перевіряють твій організм.

Наприклад, певні фізичні вправи показують роботу серця, або дають змогу з`ясувати, чи є зайва вага. Можна також перевірити слух та зір, а ще – дізнатися від голограми, чи правильно ти харчуєшся. У спеціальній їдальні треба обрати страви, які зазвичай їси на сніданок, обід та вечерю, потім, на касі, їх проаналізує голограма й розповість – що шкодить організму і від яких продуктів варто відмовитися. Можна також побачити, як шкідливі звички вбивають твоє тіло.

Музей “Corpus” – це розвага і наука про тіло водночас. Щороку він приймає близько 230 тисяч відвідувачів з усього світу. Заклад постійно розвивається і вдосконалюється. І наразі подібний музей планують створити у Китаї.

Ірина Драбок, Гаага