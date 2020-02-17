ЄС і міжнародні донори виділили Албанії €1,15 мільярда на відновлення після землетрусу

Євросоюз та міжнародні донори під час конференції у Брюсселі погодили виділення Албанії допомоги в обсязі 1.15 мільярда євро для реконструкції зруйнованих будівель та інфраструктурних об’єктів, що постраждали внаслідок землетрусу.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейської Комісії.

"Близько 100 делегацій від Європейського Союзу, його країн-членів та партнерів, включаючи міжнародні організації та представників громадянського суспільства зібралися сьогодні у Брюсселі на міжнародну донорську конференцію, щоб мобілізувати підтримку Албанії після руйнівного землетрусу, що стався 26 листопада 2019 року", - йдеться у повідомленні.

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Із загальної суми допомоги у 1,15 мільярда євро, яку було мобілізовано під час конференції, Європейський Союз, включаючи Єврокомісію, країни-члени та Європейський інвестиційний банк, виділив на реконструкцію Албанії 400 мільйонів євро. При цьому Єврокомісія виділила 115 мільйонів євро з бюджету ЄС (включаючи 15 мільйонів євро негайної допомоги, яка була надана Албанії відразу після удару стихії).

"Єврокомісія подала пропозицію на розгляд Європейської Ради та Європейського парламенту про виділення додатково 100 мільйонів євро у грантах з бюджету ЄС у цьому році для підтримки відновлення та відбудови громадських установ та приватних будівель, а також для відродження бізнесу, що постраждав внаслідок землетрусу", - йдеться у повідомленні Єврокомісії.

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Як раніше повідомляло агентство, раніше Єврокомісія оголосила про виділення на відновлення Албанії після землетрусу суми у 100 мільйонів євро.

Фото: ТВ Центр