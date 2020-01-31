Зеленський доручив уряду надати гуманітарну допомогу Албанії

Президент Володимир Зеленський постановив надати гуманітарну допомогу Республіці Албанія у зв’язку із землетрусом.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

"З метою сприяння в подоланні наслідків надзвичайної ситуації, що склалася в Республіці Албанія внаслідок землетрусу, відповідно до статті 10 Закону України "Про гуманітарну допомогу" постановляю: надати гуманітарну допомогу Республіці Албанія", - зазначається в документі.

Забезпечити надання гуманітарної допомоги Албанії доручено Кабінету міністрів.

Як повідомлялося, землетрус магнітудою 4,5 бала стався в Албанії 19 січня. Епіцентр підземних поштовхів був за 72 кілометри від столиці Тирани.

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Крім того, землетрус магнітудою 4,2 стався 1 січня поблизу албанського міста Дуррес.

Перед цим, 26 листопада 2019 року, в Адріатичному морі біля узбережжя Албанії стався потужний землетрус силою 6,4 бала, тоді загинуло понад 50 людей.

Фото: АТА