Єврокомісія виділила 100 мільйонів для відбудови Албанії після землетрусу

Єврокомісія оголосила про виділення на відновлення Албанії після землетрусу суми у 100 мільйонів євро.

Про це 17 лютого у Брюсселі під час виступу на конференції країн-донорів "Разом для Албанії" повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Повний текст її виступу оприлюднений на сайті Європейської Комісії.

"Ми маємо допомогти країні у часи великої скрути. Європейські інституції та країни-члени зробили у це потужний внесок. Лише Європейська Комісія одна виділила 100 мільйонів євро з бюджету ЄС для відновлення Албанії. Це доповнює 15 мільйонів євро, про які я вже оголосила у грудні. І це не включає внески від окремих наших країн-членів", - наголосила президент Європейської комісії.

Вона нагадала, що в результаті удару стихії загинули десятки людей, тисячі домівок та приватних господарств були зруйновані, у багатьох місцях була порушена система соціального забезпечення – школи, лікарні, інші критичні об’єкти. За попередніми оцінками, вартість робіт з відновлення країни може перевищити мільярд євро.

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Європейський Союз негайно активував Механізм цивільного захисту, до країни прибули 200 фахівців з Італії, Греції, Румунії та інших країн та негайно приступили до рятувально-пошукових операцій. Вже наступного дня після удару стихії рятувальники вдалося визволили з-під завалів 49 людей, нагадала Урсула фон дер Ляєн.

Як повідомлялося, після руйнівного землетрусу, що вразив Албанію кілька місяців тому, Європейський Союз надав країні негайну допомогу у 15 мільйонів євро, надіслав рятувальні команди та інженерів, предмети першої необхідності, включаючи намети, ковдри, медикаменти.

Фото: АТА