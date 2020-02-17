Шторм "Денніс" у Британії забрав життя чотирьох людей

Щонайменше чотири людини загинули унаслідок потужного шторму "Денніс" у Великій Британії.

Про це повідомляє The Daily Telegraph.

"Станом на зараз унаслідок шторму загинули чотири людини, тисячі були евакуйовані з власних будинків, видано рекордну кількість попереджень про паводки", - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, ведуться пошуки ще однієї жінки, яка, можливо, також загинула.

По всій країні з вихідних скасували 200 авіарейсів, є перебої в русі на багатьох залізничних та автомобільних шляхах.

Шторм "Денніс" спричинив на території Великої Британії численні паводки.

Фото: Caters News