Через шторм Dennis у Британії - транспортий колапс і паводки

Шторм Dennis спричинив на території Великої Британії численні паводки, які вирують кілька днів поспіль.

Про це повідомляє BBC.

«Громади у Великій Британії черговий день стикаються з паводками й транспортним колапсом, які сталися слідом за зливами, принесеними штормом Dennis. Про паводки надійшло вже більше 300 попереджень», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що скасовано сотні авіарейсів, а рух поїздів суттєво порушений.

При цьому британський уряд заявив, що не зможе захистити всі будинки від підтоплення. До боротьби з наслідками шторму залучили військових.

У Великій Британії в результаті циклону “Денніс” загинули щонайменше 2 людини.

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