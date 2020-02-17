Через шторм Dennis у Британії - транспортий колапс і паводки
Укрінформ
Шторм Dennis спричинив на території Великої Британії численні паводки, які вирують кілька днів поспіль.
Про це повідомляє BBC.
«Громади у Великій Британії черговий день стикаються з паводками й транспортним колапсом, які сталися слідом за зливами, принесеними штормом Dennis. Про паводки надійшло вже більше 300 попереджень», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що скасовано сотні авіарейсів, а рух поїздів суттєво порушений.
При цьому британський уряд заявив, що не зможе захистити всі будинки від підтоплення. До боротьби з наслідками шторму залучили військових.
У Великій Британії в результаті циклону “Денніс” загинули щонайменше 2 людини.
Фото: GETTY IMAGES