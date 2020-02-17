Міжнародний автосалон у Пекіні перенесли через коронавірус

Міжнародний пекінський автосалон (Auto China 2020), запланований на квітень, перенесли через загрозу поширення коронавірусу COVID-19.

Про це йдеться у заяві організаторів заходу.

“Для забезпечення здоров'я та безпеки учасників виставки ми, від імені Організаційного комітету Пекінської міжнародної автомобільної виставки 2020 року (Auto China 2020), вирішили перенести захід, який спочатку був запланований... у Пекіні з 21 по 30 квітня цього року”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нова дата проведення буде оголошена пізніше.

Як повідомляв Укрінформ, раніше "Формула-1" офіційно повідомила про перенесення на невизначений термін Гран-прі Китаю, який мав початися 19 квітня у Шанхаї.

У Китаї кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом досягла 70 548 осіб, з них 1 770 осіб померли, 10 844 вилікувались.

Станом на ранок 17 лютого у світі зареєстровано 71 710 випадків COVID-19, з яких 1 775 - летальні. В Україні жодного випадку нового коронавірусу не зареєстровано.

Фото: АА