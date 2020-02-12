Формула-1 офіційно відклала Гран-прі Китаю через коронавірус
Таке рішення прийнято спільно з Міжнародною автомобільною федерацією (FIA), повідомляє Independent.
"Гран-прі Китаю завжди був дуже важливою частиною календаря F1. Вболівальники завжди неймовірні. Ми всі сподіваємось на перегони в Китаї протягом найближчого часу і бажаємо всім в країні найкращого в цей важкий час", - йдеться у заяві "Формули-1".
Як зазначається, причиною скасування перегонів є спалах коронавірусу в Китаї.
Гран-прі поки не скасовано остаточно, організатори ведуть перемовини, щоб спробувати перенести змагання на кінець року. Однак є ймовірність того, що перегонів у Китаї в цьому сезоні не буде, оскільки в календарі на цей рік заплановано рекордне число Гран-прі (22).
Сезон розпочинається в Австралії 15 березня.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 лютого загальна кількість померлих унаслідок зараження новим коронавірусом у світі сягнула 1115 осіб. Загальну кількість заражених людей оцінюють у більш як 45 тисяч.
Фото: formula1.com