Формула-1 офіційно відклала Гран-прі Китаю через коронавірус

"Формула-1" офіційно повідомила про перенесення Гран-прі Китаю, який мав початися 19 квітня у Шанхаї, на невизначений термін.

Таке рішення прийнято спільно з Міжнародною автомобільною федерацією (FIA), повідомляє Independent.

"Гран-прі Китаю завжди був дуже важливою частиною календаря F1. Вболівальники завжди неймовірні. Ми всі сподіваємось на перегони в Китаї протягом найближчого часу і бажаємо всім в країні найкращого в цей важкий час", - йдеться у заяві "Формули-1".

Як зазначається, причиною скасування перегонів є спалах коронавірусу в Китаї.

Гран-прі поки не скасовано остаточно, організатори ведуть перемовини, щоб спробувати перенести змагання на кінець року. Однак є ймовірність того, що перегонів у Китаї в цьому сезоні не буде, оскільки в календарі на цей рік заплановано рекордне число Гран-прі (22).

Сезон розпочинається в Австралії 15 березня.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 лютого загальна кількість померлих унаслідок зараження новим коронавірусом у світі сягнула 1115 осіб. Загальну кількість заражених людей оцінюють у більш як 45 тисяч.

Фото: formula1.com