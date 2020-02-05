Етап "Формули-1" Гран-прі Китаю скасовали через епідемію коронавірусу

Федерація спорту Шанхая в офіційній заяві оголосила про скасування всіх великих спортивних змагань на території регіону.

У зв'язку з епідемією коронавірусу скасовали й етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі "Формула-1" Гран-прі Китаю-2020, що мав відбутися в Шанхаї у квітні, повідомляє Sport Arena.

Скасування змагань буде діяти до тих пір, поки епідемія вірусу не закінчиться.

Минулого року переможцем Гран-прі Китаю став британець Льюїс Гемілтон, який випередив у підсумковому заїзді фіна Валттері Боттаса та німця Себастьяна Феттеля.