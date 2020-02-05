WADA повідомило Росію про недопуск на чемпіонат світу-2022 з футболу - ЗМІ

Відомий спортивний арабський телеканал "BeIN Sports" повідомив про те, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) повідомило Росію про неможливість брати участь в чемпіонаті світу 2022 року в Катарі.

Інформація про це з'явилася в офіційному Twitter-акаунті ЗМІ.

Раніше англійські газети повідомили, що збірна Росії в разі виходу в груповий етап ЧС-2022 зможе взяти участь в турнірі, але не матиме права на використання національної символіки і гімну. Також повідомлялося, що заборона щодо Росії від WADA торкнеться великих міжнародних змагань, включаючи Олімпійські ігри.

Нагадаємо, що 9 грудня 2019 року, виконком WADA прийняв рішення дискваліфікувати Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) за маніпуляції з базою даних Московської лабораторії. Таким чином, російські спортсмени втратили можливість протягом чотирьох років виступати на міжнародних змаганнях під своїм прапором.