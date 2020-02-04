WADA наполягає на публічному розгляді справи про "російський допінг"

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) вважає, що слухання щодо спору з Російським антидопінговим агентством (РУСАДА) мають бути публічними.

Відповідний запит WADA направило до Спортивного арбітражного суду в Лозанні, повідомляє “Радіо Свобода”.

На думку гендиректора WADA Олів’є Ніґґлі, відкриті слухання дозволять краще розуміти процес і ознайомитися з аргументами сторін.

Справа в тому, що розслідування, які проводить WADA щодо Росії, зокрема, останній випадок із маніпуляціями з допінговими пробами в московській лабораторії, викликали величезний інтерес у всьому світі. Днями WADA виявило маніпуляції зі 145 із 298 записів про допінг-проби з бази даних Московської антидопінгової лабораторії, які опинилися під підозрою. Глава відділу розслідувань WADA Гюнтер Юнгер запевнив, що всі 298 підозрілих записів будуть перевірені.

Нагадаємо, 9 грудня виконком WADA на чотири роки позбавив Росію права брати участь у міжнародних змаганнях. Причиною стали масштабні допінгові порушення в російському спорті, включно зі спробами внести зміни в базу даних Московської антидопінгової лабораторії.

9 січня WADA звернулося до Спортивного арбітражного суду в Лозанні з позовом щодо Російського антидопінгового агентства.

Допінговий скандал у російському спорті триває вже кілька років. 2015 року WADA відкликало повну акредитацію Московської лабораторії після викриття російської державної допінг-програми. У травні 2016-го ліцензію частково повернули. Однак 22 січня 2020 року WADA знову призупинило ліцензію московської лабораторії після того, як експерти агентства виявили маніпуляції з деякими даними, витягнутими з лабораторії в січні 2019 року.

Російська влада заперечує, що допінгова програма існувала на державному рівні.