WADA призупинила ліцензію московської антидопінгової лабораторії

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) прийняло рішення тимчасово призупинити ліцензію московської антидопінгової лабораторії.

Про це повідомляється на сайті WADA.

"Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) оголошує, що воно тимчасово призупинило статус схваленої WADA Національної антидопінгової лабораторії в Москві (Московська лабораторія). Рішення набирає чинності негайно", - йдеться в заяві WADA.

Уточнюється, що це рішення забороняє Московській лабораторії виконувати будь-яку роботу, пов'язану з аналізом зразків крові в рамках програми "Біологічний паспорт спортсмена". Рішення діятиме до закінчення дисциплінарного розгляду, проведеного незалежним дисциплінарним комітетом.

Також повідомляється, що 21 січня 2020 року експерти рекомендували голові Виконавчого комітету WADA Вітольду Банькі "тимчасово призупинити ліцензію Московської лабораторії і Банька погодився зробити це негайно".

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Як повідомлялося, 9 грудня виконком WADA позбавив РУСАДА статусу відповідності Всесвітньому антидопінговому кодексу за маніпуляції з базою даних московської антидопінгової лабораторії. Таким чином, Росія дискваліфікована на 4 роки на головних міжнародних спортивних турнірах. Також заборонено проводити великі міжнародні турніри на території РФ. Рішення було одностайно ухвалене Виконавчим комітетом Всесвітнього антидопінгового агентства у Лозанні.