WADA подала позов проти Росії до Cпортивного арбітражу

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) звернулося до Спортивного арбітражного суду (CAS) у Швейцарії з офіційним запитом розпочати розгляд позову проти Російського антидопінгового агентства (РУСАДА).

Про це повідомляється на сайті WADA.

"WADA підтверджує, що сьогодні подала офіційний запит на арбітраж до Спортивного арбітражного суду в Лозанні, Швейцарія, для вирішення спору, пов'язаного зі справою про недотримання вимог з боку РУСАДА", - йдеться у заяві агентства.

Як зазначається, запит до спортивного арбітражу було подано відповідно до спеціальних положень, які застосовуються до арбітражної процедури, згідно з кодексом CAS.

Як повідомлялося, 9 грудня виконком WADA позбавив РУСАДА статусу відповідності Всесвітньому антидопінговому кодексу за маніпуляції з базою даних московської антидопінгової лабораторії. Таким чином, Росія дискваліфікована на 4 роки на головні міжнародні спортивні турніри. Також заборонено проводити великі міжнародні турніри на території РФ, подавати заявки на їх проведення, бути присутніми на міжнародних турнірах держчиновникам РФ, працівникам Олімпійського, Паралімпійського комітетів Росії. Відповідне рішення було одноголосно прийнято Виконавчим комітетом Всесвітнього антидопінгового агентства у Лозанні.

Тепер російські атлети не зможуть під прапором своєї країни виступати на таких заходах, як наприклад, Літні олімпійські ігри 2020 року в Токіо і на Чемпіонаті світу з футболу в Катарі в 2022 році.

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Однак спортсмени, які доведуть, що вони не вживали допінг, зможуть брати участь у міжнародних змаганнях під нейтральним прапором.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет підтримав можливі санкції Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) проти Російської Федерації через допінгові порушення.