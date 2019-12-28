WADA наполягатиме на санкціях проти Росії у Спортивному арбітражі

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) не планує відмовлятися від санкцій відносно Російського антидопінгового агентства в ході розгляду в Спортивному арбітражі (CAS).

Про це агентство повідомило російському Інтерфаксу.

«WADA наполягає, що рішення, прийняті 9 грудня, були слушними. Пропоновані жорсткі наслідки покликані надійно захищати цілісність чистого спорту по всьому світу. Ми будемо захищати це рішення в CAS», - сказали представники WADA.

Раніше було повідомлено, що Всесвітнє антидопінгове агентство отримало лист від Російського антидопінгового агентства про те, що РУСАДА не погоджується з санкціями виконкому WADA.

Нагадаємо, 9 грудня виконком WADA позбавив РУСАДА статусу відповідності Всесвітньому антидопінговому кодексу за маніпуляції з базою даних московської антидопінгової лабораторії. Таким чином, Росія дискваліфікована на 4 роки на головні міжнародні спортивні турніри. Також заборонено проводити великі міжнародні турніри на території РФ, подавати заявки на їх проведення, бути присутніми на міжнародних турнірах держчиновникам РФ, працівникам Олімпійського, Паралімпійського комітетів Росії. Відповідне рішення було одноголосно прийнято Виконавчим комітетом Всесвітнього антидопінгового агентства у Лозанні.

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Тепер російські атлети не зможуть під прапором своєї країни виступати на таких заходах як, наприклад, Літні Олімпійські ігри 2020 року в Токіо і на Чемпіонаті світу з футболу в Катарі в 2022 році.

Однак спортсмени, які доведуть, що вони не вживали допінг, зможуть брати участь у міжнародних змаганнях під нейтральним прапором.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет підтримав можливі санкції Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) проти Російської Федерації через допінгові порушення.