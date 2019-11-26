Міжнародний олімпійський комітет підтримав санкції WADA проти російських спортсменів

Міжнародний олімпійський комітет підтримав можливі санкції Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) проти Російської Федерації через допінгові порушення.

Про це пише The Irish Times.

"Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявляє, що підтримає найжорсткіші санкції щодо осіб, котрі фальшували результати тестування на вживання допінгу у московській лабораторії", - йдеться у повідомленні.

Напередодні незалежний комітет з контролю за дотриманням правил Всесвітнього антидопінгового агентства оприлюднив низку рекомендованих санкцій проти РФ за фальшування даних тестів, включаючи чотирирічну заборону брати участь у великих спортивних змаганнях та приймати їх.

Комітет WADA з контролю за дотриманням правил також рекомендує заборонити РФ приймати міжнародні спортивні змагання через фальшування даних, отриманих у січні 2019 року.

Виконавчий комітет WADA збереться 9 грудня у Парижі, щоб вирішити, чи запроваджувати рекомендовані санкції, що може означати, що РФ буде відсторонена від Олімпійських та Параолімпійських літніх та зимових ігор 2020 та 2022 років та інших світових змагань.

МОК заявив, що Міжнародний олімпійський комітет рішуче засуджує дії осіб, відповідальних за маніпулювання даними з Московської лабораторії до того, як вони були передані Світовому антидопінговому агентству (WADA) у січні 2019 року.

«Ця кричуща маніпуляція - це напад на авторитет самого спорту, що є основою спортивного руху у всьому світі. МОК підтримає найжорсткіші санкції проти всіх осіб, відповідальних за цю маніпуляцію».

Як повідомлялося, після кількарічного розслідування щодо порушень Москвою правил допінг-контролю комітет WADA виніс рекомендації відсторонити РФ від олімпіад та змагань світового масштабу щонайменше на чотири наступні роки.