Росія піде до суду через її дискваліфікацію за рішенням WADA

Російське антидопінгове агенство (РУСАДА) має намір оскаржити в суді рішення Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) про відсторонення Росії від спорту на 4 роки.

Росія розраховує на те, що залишиться “в екосистемі спорту”. Про це журналістам розповів голова наглядової ради Олександр Івлєв.

“Наглядова рада має право дати рекомендації загальним зборам РУСАДА. Ми прийняли рішення не погоджуватися з цим рішенням. Є певні розбіжності в підходах, але ми знаходимося в контакті з усіма організаціями, в тому числі з WADA. Ми розраховуємо, що Росія залишиться в екосистемі спорту”, - передає слова Івлєва Sport Arena.

Як повідомлялося, 9 грудня стало відомо, що виконком WADA визнав РУСАДА таким, що не відповідає кодексу організації, а також застосував ряд санкцій щодо російського спорту: на 4 роки позбавив російських спортсменів можливості виступати на головних міжнародних змаганнях під прапором країни, заборонив проводити великі турніри на території РФ, виключив російських чиновників зі складу представників міжнародних федерацій та заборонив їм відвідувати змагання.

При цьому в WADA підкреслили, що російським спортсменам, які не брали участі у махінаціях із допінгом, дозволяється виступати на великих спортивних турнірах під нейтральним прапором.

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Росія має 21 день, щоб оскаржити дане рішення в Спортивному арбітражному суді (CAS).

Втім керівник РУСАДА Юрій Ганус, який сам визнав підміну Москвою даних допінг-тестів російських спортсменів, вважає, що апеляція не допоможе Росії уникнути покарання: "Можна робити все, що завгодно, але практика така - це не працює. Апеляція просто відстрочить вступ рішення в силу. Доведено, що в базі допінг-проб є зміни, які були зроблені в січні 2019-го, грудні 2018-го".

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