Комісія WADA вимагає санкцій для всіх російських спортсменів

Комісія спортсменів WADA зацікавлена в тому, щоб російські спортсмени не були допущені до участі в Олімпійських іграх і чемпіонатах світу навіть у статусі нейтральних атлетів.

Комісія спортсменів Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) розгляне можливість звернення до Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) з метою домогтися посилення санкцій проти російського спорту, повідомляє Footballua.tv.

Спортсмени побоюються, що Росія може виграє свою апеляцію до CAS. “Нам не здається, що покарання відповідає тяжкості злочину”, - зазначила член комісії спортсменів WADA Вікторія Аггар.

Члени комісії проведуть телефонну конференцію, за підсумками якої буде прийнято остаточне рішення.

Як повідомлялося, 9 грудня стало відомо, що виконком WADA визнав РУСАДА таким, що не відповідає кодексу організації, а також застосував ряд санкцій щодо російського спорту: на 4 роки позбавив російських спортсменів можливості виступати на головних міжнародних змаганнях під прапором країни, заборонив проводити великі турніри на території РФ, виключив російських чиновників зі складу представників міжнародних федерацій та заборонив їм відвідувати змагання.

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При цьому в WADA підкреслили, що російським спортсменам, які не брали участі у махінаціях із допінгом, дозволяється виступати на великих спортивних турнірах під нейтральним прапором.

Росія має 21 день, щоб оскаржити дане рішення в Спортивному арбітражному суді (CAS).