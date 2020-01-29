WADA повідомило про 145 маніпуляцій з допінг-пробами у Москві

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) виявило маніпуляції зі 145 з 298 записів про допінг-проби з бази даних Московської антидопінгової лабораторії, які опинилися під підозрою.

Про це заявив глава відділу розслідувань WADA Гюнтер Юнгер (Günter Younger) в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Ми змогли встановити, які дані були видалені і коли. Але не в кожному випадку змогли відновити їх", - цитує Юнгера DW.

Він розповів, що його команда з травня по листопад 2019 року було зайнята "лише тим, щоб встановити, які дані були змінені, видалені або додані".

"У деяких випадках ці дії були датовані заднім числом. Для цього всю базу даних переставляли на одну дату чотирма роками раніше, після чого видаляли (ті чи інші записи - ред.)", - пояснив Юнгер.

Всі 298 підозрілих записів будуть перевірені, запевнив він.

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Як повідомлялося, WADA відкликало повну акредитацію Московської лабораторії 2015 року після викриття російської державної допінг-програми. У травні 2016-го ліцензію частково повернули. Однак 22 січня 2020 року WADA знову призупинило ліцензію московської лабораторії після того, як експерти агентства виявили маніпуляції з деякими даними, витягнутими з лабораторії в січні 2019 року.

Фото: AP