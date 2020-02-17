Ле Дріан пояснив, навіщо Франція шукатиме канали для діалогу з Росією

Франція шукає канали для діалогу з Росією, адже усвідомлює свою роль як члена НАТО.

Про це заявив міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан в останній день на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Географія є складною, і нам треба знайти канали для діалогу з Росією. Ми можемо зробити це, адже усвідомлюємо нашу роль в Атлантичному альянсі. Зокрема, коли йдеться про передову присутність", - сказав французький міністр.

Він уточнив, що Париж вважає прийнятною ситуацію, коли поділяються спільні цінності із США на тлі викликів відносин з Росією.

Як повідомлялося, 14-16 лютого у німецькому Мюнхені відбулася Міжнародна безпекова конференція.

Фото: securityconference.de