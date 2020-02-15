Міністр закордонних справ Китаю порівняв Ухань з лінією фронту

У Китаї науковці та медики працюють вдень та вночі щоб подолати епідемію коронавірусу, що почалася в місті Ухань.

Про це 15 лютого під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції сказав Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Вчені й дослідники працюють вдень і вночі. Всі медичні працівники рятують життя цілодобово. Незважаючи на ризик зараження і перевтому”, - сказав він.

Він підкреслив, що це спільна боротьба, підтримку та допомогу надають більш ніж 160 країн світу. “Ухань, як лінія фронту і в цій битві Ухань б'ється не один”, - наголосив Ван Ї.

Як відомо, найсильніше від епідемії страждають провінція Хубей та місто Ухань. Саме звідти поширилася недуга.

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Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом COVID-19.

За останню добу кількість жителів Китаю, заражених коронавірусом COVID-19, зросла до 66 тис. 492. Від викликаної ним пневмонії вже померло 1523 осіб.

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