В Європі зафіксували першу смерть від коронавірусу

У Франції помер китайський турист з коронавірусом, ставши першою жертвою COVID-19 за межами Азії.

Про це повідомляє ВВС.

«Китайський турист помер у Франції після зараження новим коронавірусом», - йдеться у повідомленні.

Це перший смертельний результат від пневмонії, викликаної коронавірусом, за межами Азії.

За словами міністра охорони здоров'я Франції Аньєз Бузін, жертвою став 80-річний чоловік з китайської провінції Хубей. Він прибув до Франції 16 січня і був поміщений на карантин у Парижі 25 січня.

Раніше було зареєстровано лише три випадки смерті за межами материкового Китаю, всі в Азії - уГонконзі, на Філіппінах та в Японії.

За останню добу кількість жителів Китаю, заражених коронавірусом COVID-19, зросла до 66 тис. 492. Від викликаної ним пневмонії вже померло 1523 осіб.