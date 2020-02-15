Лавров у Мюнхені просував ідею саміту постійних членів Радбезу ООН

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у своєму виступі на Мюнхенській безпековій конференції заявив про “проблему порушення міжнародного права” та закликав до проведення саміту глав держав-постійних членів РБ ООН, аби підготувати "рекомендації в інтересах оздоровлення усієї атмосфери міжнародного спілкування".

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Відбувається, якщо можна так висловитися, "варваризація" міжнародних відносин, яка погіршує саме середовище проживання людини. Потрібен прямий та чесний обмін думками з приводу того, як зберегти світ для майбутніх поколінь. Президент Росії пропонує розпочати таку розмову у форматі зустрічі глав держав постійних членів Ради Безпеки ООН", - підкреслив Лавров.

При цьому Лавров стверджує, що не йдеться про "створення ще одного закритого клубу, де кулуарно будуть вирішуватися долі людства".

"Наша ідея в тому, щоб п’ятірка держав, які за статутом ООН несуть особливу відповідальність за підтримання міжнародного миру та безпеки, проявила політичну волю та підготувала рекомендації в інтересах оздоровлення усієї атмосфери міжнародного спілкування та в інтересах відновлення довіри між усіма країнами", - сказав він.

Міністр закордонних справ Росії, агресія якої проти України триває вже майже 6 років, також висловлював нерозуміння "кризою довіри, яка особливо відчувається у європейських справах", та говорив про просування військової інфраструктури НАТО на Схід, "накачування військових бюджетів надміру". За його словами, "все це генерує непередбачуваність" і в "залізі відновлюється структура протистояння "холодної війни".

"Міжнародна спільнота повинна створити сприятливі умови, щоб народи країн регіону самі вирішували проблеми через інклюзивний діалог без втручання ззовні", - заявив представник держави, втручання якої у внутрішні справи інших країн спостерігається роками. Лавров заявив про необхідність "перепідтвердити принципи статуту ООН, включаючи суверенну рівність держав та невтручання у внутрішні справи".

Фото: securityconference.org