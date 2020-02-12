Рейтинг Путіна в Росії впав удвічі — Левада-центр

За останні два роки рейтинг довіри президенту РФ Володимиру Путіну впав майже вдвічі - в грудні 2017 року він становив майже 60%, зараз - 35%.

Про це свідчать результати січневого опитування «Левада-центру».

Лише трохи більше третини росіян, 35%, довіряють зараз президенту Путіну. У порівнянні з вереснем 2019 року рейтинг знизився на 4 процентних пункти. У листопаді 2017-го рейтинг довіри президенту становив 59%, тобто за два роки він впав на 24%.

Водночас з вересня 2019 року помітно зросла довіра главі Міноборони РФ Сергію Шойгу (з 13 до 19%) і главі МЗС Сергію Лаврову (з 14 до 17%), хоча традиційно показники ключових міністрів ростуть або знижуються слідом за президентськими. Довіра екс-прем'єру Дмитру Медведєву знизилася з 9 до 5%, як і недовіра - з максимальних за два роки 32% у вересні до 27%. Крім того, «Левада-центр» вперше заміряв рейтинг нового прем'єра Михайла Мішустіна: поки йому довіряють лише 3% респондентів, не довіряють - 4%. Кількість тих, хто не довіряє нікому або не зміг відповісти, становила 39%.

За словами глави «Левада-центру» Льва Гудкова, продовження спаду «пояснюється стійким роздратуванням росіян і втомою від президента». «Його нова риторика, що стосується соціальних тем, дає короткочасний ефект. Падіння почалося давно, і це навіть не ефект пенсійної реформи 2018 року: воно йде повільно і поступово, і це більш показовий тренд, ніж різкі скачки рейтингу. Наростає незадоволення станом справ в економіці, неможливістю нормально заробляти», - заявив газеті соціолог.

Водночас інший показник - рейтинг схвалення діяльності президента - продовжує залишатися на одному і тому ж рівні (60-70%). Це пояснюється тим, що довіра стосується перш за все оцінки соціальної сфери, схвалення же пов'язано із зовнішньою політикою, риторикою «батьківської турботи», пояснив Гудков.