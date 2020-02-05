Якутський шаман, який ходив "виганяти Путіна", поскаржився в ЄСПЛ

Якутський шаман Олександр Габишев відправив скаргу в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) про порушення його прав під час незаконного затримання в грудні 2019 року.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на координатора "Правозахисту Листівки" Олексія Прянишникова.

«Габишев подав скаргу про порушення його прав, коли 10 грудня він і двоє його прибічників були незаконно затримані», - сказав Прянишников.

Крім того, зі скаргою на незаконне затримання в ЄСПЛ звернулися ті самі затримані прибічники Габишева - Кирило Мухтарулін і Олексій Брильов.

Як повідомлялося, житель Якутії Олександр Габишев у березні 2019 року розпочав піший похід до Москви, щоб вигнати «Путіна-демона». По дорозі до нього стали приєднуватися прибічники. У вересні шамана затримали й повернули до Якутська. Проти Габишева порушили кримінальну справу про заклики до екстремізму, але обвинувачення так і не пред'явили.

У грудні він відновив похід до Москви, але майже відразу знову був затриманий разом з кількома своїми прибічниками. За словами адвокатів Габишева, після цього він став фігурантом справи про застосування насильства до поліцейських, проте в Слідкомі РФ це заперечували.

У січні в YouTube було опубліковано відеозвернення, в якому шаман Габишев заявив, що в березні 2020 року почне третій похід до Москви.

23 січня в Якутії знову було заарештовано кількох членів загону Габишева.