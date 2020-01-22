До якутського шамана, який ходив "виганяти Путіна", прийшла додому поліція

Російські поліцейські приїхали додому до якутського шамана Олександра Габишева, який зібрався в третій похід на Москву для "вигнання Путіна", і затримали чотирьох членів його загону.

Про це повідомив "МБХ медіа" координатор проєкту "Правозащита Открытки" Олексій Прянишніков.

"Приїхали співробітники поліції й відвезли чотирьох членів його загону нібито для встановлення особи. Сам Габишев закрився в будинку, співробітники поліції спробували зламати двері, але після його попередження про виклик адвоката відмовилися від цієї ідеї", - сказав Прянишніков.

За його словами, серед затриманих Олексій Брильов (Кіт) і Юрій Конюхов (Дух).

Як повідомлялося, житель Якутії Олександр Габишев у березні 2019 року розпочав піший похід до Москви, щоб вигнати "Путіна-демона". На шляху до нього стали приєднуватися прихильники. У вересні шамана затримали й повернули до Якутська.

Проти Габишева порушили кримінальну справу про заклики до екстремізму, але звинувачення так і не пред'явили. У грудні він відновив похід до Москви, але майже відразу знову був затриманий.

За словами адвокатів Габишева, після цього він став фігурантом справи про застосування насильства до поліцейських, проте в Слідкомі РФ це заперечували.

У січні в YouTube було опубліковано відеозвернення, в якому шаман Габишев заявив, що в березні 2020 року розпочне третій похід до Москви.