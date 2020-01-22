До якутського шамана, який ходив "виганяти Путіна", прийшла додому поліція
Про це повідомив "МБХ медіа" координатор проєкту "Правозащита Открытки" Олексій Прянишніков.
"Приїхали співробітники поліції й відвезли чотирьох членів його загону нібито для встановлення особи. Сам Габишев закрився в будинку, співробітники поліції спробували зламати двері, але після його попередження про виклик адвоката відмовилися від цієї ідеї", - сказав Прянишніков.
За його словами, серед затриманих Олексій Брильов (Кіт) і Юрій Конюхов (Дух).
Як повідомлялося, житель Якутії Олександр Габишев у березні 2019 року розпочав піший похід до Москви, щоб вигнати "Путіна-демона". На шляху до нього стали приєднуватися прихильники. У вересні шамана затримали й повернули до Якутська.
Проти Габишева порушили кримінальну справу про заклики до екстремізму, але звинувачення так і не пред'явили. У грудні він відновив похід до Москви, але майже відразу знову був затриманий.
За словами адвокатів Габишева, після цього він став фігурантом справи про застосування насильства до поліцейських, проте в Слідкомі РФ це заперечували.
У січні в YouTube було опубліковано відеозвернення, в якому шаман Габишев заявив, що в березні 2020 року розпочне третій похід до Москви.