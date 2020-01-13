Якутський шаман готує новий похід на Москву для "вигнання Путіна"

Росіянин Олександр Габишев, який називає себе шаманом, що двічі вирушав у Москву з метою "вигнання Путіна", в березні 2020 року почне третій похід.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому в YouTube.

"Вже готуємося до походу. Похід у мене запланований у березні. Всім загоном вийдемо звідси. Незалежно від судових рішень, рішень влади. Я підкоряюся лише закону Бога... Мирним шляхом будемо йти для змін. Щоб демон був вигнаний мирними методами", - заявив Габишев.

Як повідомлялося, житель Якутії Олександр Габишев у березні 2019 року розпочав піший похід у Москву, щоб вигнати "Путіна-демона". Дорогою до нього стали приєднуватися прихильники. У вересні шамана затримали і повернули до Якутська.

Проти Габишева порушили кримінальну справу про заклики до екстремізму, але звинувачення так і не пред'явили. У грудні він відновив похід у Москву, але майже одразу знову був затриманий.

За словами адвокатів Габишева, після цього він став фігурантом справи про застосування насильства до поліцейських, проте у Слідкомі РФ це заперечували.