У Росії знову затримали шамана, який ішов виганяти Путіна

Поліція РФ знову затримала якутського шамана Олександра Габишева, який пішки відправився в Москву "виганяти Володимира Путіна".

Про це повідомляє Новая газета з посиланням на координатора організації "Правозахист Листівки" Олексія Прянишникова.

"В Якутії на федеральній трасі затримали шамана Олександра Габишева, який 8 грудня після порушення кримінальної справи відновив свій шлях до Москви для проведення «обряду вигнання Путіна», - йдеться у повідомленні.

На кадрах з місця подій, наданих Прянишниковим, кілька машин перекрили дорогу, тоді як співробітники правоохоронних органів пояснювали причини затримання Габишеву.

Як повідомлялося, 8 грудня стало відомо, що якутський шаман Олександр Габишев, який у березні пішки вирушив до Москви "виганяти Путіна", але у вересні був затриманий, відновив свою пішу подорож.

Шаман ішов, за його словами, "вигнати Путіна" і "відновити народовладдя".

У ніч на 19 вересня співробітники правоохоронних органів затримали Габишева в Бурятії. У МОЗ Якутії 20 вересня повідомили, що шамана направлено до психоневрологічного диспансера, де з ним будуть проведені експертні заходи.

Пізніше стало відомо, що відносно Габишева порушено кримінальну справу про публічні заклики до екстремістської діяльності. Щодо нього було обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Однак підписка про невиїзд припинила діяти у жовтні, оскільки шаману не висунули обвинувачення.

3 жовтня "Правозахист Листівки" повідомила, що експертиза визнала Габишева неосудним.

Фото: Радіо Свобода