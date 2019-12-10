ФСБ затримала прибічника шамана, який знову йде виганяти Путіна
Про це розповів «МБХ медіа» координатор «Правозахисту Листівки» Олексій Прянишников.
«Співробітники ФСБ затримали члена загону шамана Ворона. Везуть в УФСБ, мети затримання не розкривають. Сам шаман продовжує шлях. Ворона затримали вдома», - розповів Прянишников.
Напередодні співробітники ФСБ приходили додому до сестри Олександра Габишева Катерини і намагалися вручити їй повістку на ім'я шамана про явку до слідчої частини УФСБ. Сестра Габишева відмовилася брати повістку і попросила співробітників ФСБ передати повістку шаманові особисто, запропонувавши їм шукати його на дорозі, що веде до Москви.
Як повідомляв Укрінформ, Олександр Габишев влітку 2019 року розпочав похід на Москву з метою «вигнати» Володимира Путіна. 18 вересня його затримали на кордоні Бурятії та Іркутської області. Після цього на Габишева завели справу про публічні заклики до екстремістської діяльності (частина 1 статті 280 КК), слідчий обрав йому запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.
3 жовтня амбулаторна психолого-психіатрична експертиза визнала Габишева неосудним. Однак його захисники заявили, що ця експертиза не дає можливості дати адекватний висновок про стан людини. 8 грудня шаман заявив, що він відновив похід на Москву.