ФСБ затримала прибічника шамана, який знову йде виганяти Путіна

Співробітники ФСБ в Якутії затримали Євгенія Ростокіна (Ворона), члена загону шамана Олександра Габишева, який відновив похід до Москви для «вигнання Путіна».

Про це розповів «МБХ медіа» координатор «Правозахисту Листівки» Олексій Прянишников.

«Співробітники ФСБ затримали члена загону шамана Ворона. Везуть в УФСБ, мети затримання не розкривають. Сам шаман продовжує шлях. Ворона затримали вдома», - розповів Прянишников.

Напередодні співробітники ФСБ приходили додому до сестри Олександра Габишева Катерини і намагалися вручити їй повістку на ім'я шамана про явку до слідчої частини УФСБ. Сестра Габишева відмовилася брати повістку і попросила співробітників ФСБ передати повістку шаманові особисто, запропонувавши їм шукати його на дорозі, що веде до Москви.

Як повідомляв Укрінформ, Олександр Габишев влітку 2019 року розпочав похід на Москву з метою «вигнати» Володимира Путіна. 18 вересня його затримали на кордоні Бурятії та Іркутської області. Після цього на Габишева завели справу про публічні заклики до екстремістської діяльності (частина 1 статті 280 КК), слідчий обрав йому запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

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3 жовтня амбулаторна психолого-психіатрична експертиза визнала Габишева неосудним. Однак його захисники заявили, що ця експертиза не дає можливості дати адекватний висновок про стан людини. 8 грудня шаман заявив, що він відновив похід на Москву.