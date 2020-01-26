В Якутії погрожують режисеру, який знімає фільм про якутського шамана

В Якутську погрозливі та образливі написи з'явилися у під'їзді, де живе режисер Беата Бубенець, яка разом з Михайлом Башкіровим працює над фільмом про якутського шамана Олександрі Габишева.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

Це вже друга квартира, в якій проживають автори фільму. Про неї ніхто не знав.

Бубенець живе в Якутську з вересня. Перші написи з'явилися на другий день після оренди квартири. Бубенець і Башкіров вважають, що адресу невідомі могли дізнатися з прослуховування телефонів соратників Габишева.

Також вони отримували смс-повідомлення з погрозами.

23 січня в Якутії були арештовані три члени загону шамана Олександра Габишева, який кілька разів вирушав у похід на Москву "для вигнання Путіна". Його прихильників звинуватили у непокорі поліції. Павло Богачов (Локі), Олексій Брильов (Кот) і Юрій Конюхов (Дух) три дні провели в ізоляторі. Ще один активіст Віктор Макєров (Ельф) за рішенням суду був оштрафований на тисячу рублів. Крім того, Макерова змусили виїхати до Новосибірська.

13 січня 2020 року шаман Олександр Габишев із Якутська оголосив про новий похід до Москви, щоб вигнати президента Росії Володимира Путіна, якого він називає "демоном".

Вперше Габишев вирушив до Москви для проведення "обряду вигнання Путіна" у березні 2019 року. Його затримали 19 вересня на кордоні Бурятії та Іркутської області. Він був доставлений у Якутськ, а після цього - у психоневрологічний диспансер. Щодо шамана порушили кримінальну справу про заклики до екстремізму. З нього взяли підписку про невиїзд. Психолого-психіатрична експертиза на замовлення слідства визнала Габишева неосудним.

Загін шамана оголосив про припинення походу після того, як, за словами прихильників Габишева, їм погрожували у поліції звинуваченнями в тероризмі. За офіційною версією, про розпуск загону по телефону попросив сам Габишев.

У правозахисній організації Amnesty International якутського шамана назвали в'язнем совісті й зажадали його звільнення.

У грудні, після спроби шамана поновити похід у Москву, слідство не висунуло Габишеву жодних звинувачень. З нього знято підписку про невиїзд.