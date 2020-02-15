Уряд Британії схвалив нову міграційну систему - ЗМІ

Кабінет міністрів Бориса Джонсона підтримав введення з наступного року нової імміграційної системи, заснованої на балах.

Про це повідомляє Politico.

«Уряд Бориса Джонсона схвалив запровадження з наступного року імміграційної системи, яка базується на балах. Вона має на меті зменшити залежність Великої Британії від низькооплачуваних працівників з-за кордону», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Джонсон наголосив, що імміграційна реформа, яка буде презентована в парламенті у березні, дозволить країні залишатися «відкритою та гостинною для талантів», але водночас менш залежною від «низькокваліфікованої робочої сили».

Очікується, що уряд загалом дотримуватиметься рекомендацій, висунутих незалежним Консультативним комітетом з міграції. Зокрема, мається на увазі зниження порогового рівня заробітної плати для деяких працівників з 30 тис. до 25,6 тис. фунтів стерлінгів.

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Відповідно до нової системи, кандидати отримають більше балів, якщо вони подадуть заявку на роботу в критично важливих державних секторах, таких як охорона здоров'я й освіта. Також ураховуватися знання англійської мови, рівень освіти, вік і бажання працювати за межами Лондона.

Нова система набуде чинності з січня 2021 року.

Як відомо, Велика Британія вийшла зі складу Євросоюзу 31 січня цього року.