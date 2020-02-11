Британський уряд планує знизити мінімальний рівень доходу для іммігрантів
Укрінформ
Уряд Великої Британії на чолі з Борисом Джонсоном планує знизити мінімальний рівень доходу для іммігрантів.
Про це повідомляє The Guardian.
«Глава британського уряду Борис Джонсон має намір зменшити поріг доходу для іммігрантів, які хочуть жити у Великій Британії», - йдеться в повідомленні.
Свобода пересування до Великої Британії та з неї завершиться наприкінці 2020 року, тож нові правила імміграції застосовуватимуться і до громадян ЄС.
Передбачається, що мінімальний дохід у 30 тисяч фунтів стерлінгів знизиться до 25 600 фунтів стерлінгів.
Раніше керівники підприємств та профспілки державних служб скаржилися, що вони стикнуться з дефіцитом робочої сили.
Нагадаємо: Велика Британія вирішила в 4 рази збільшити квоту для сезонних працівників з-за меж ЄС.