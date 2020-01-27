Суд дозволив адміністрації Трампа обмежити видачу грін-карт

Верховний суд США дозволив адміністрації Дональда Трампа ускладнити процедуру видачі іммігрантам дозволів на проживання, відомих як грін-карти.

Про це інформує CNN.

"Верховний суд США під час голосування в понеділок п'ятьма голосами проти чотирьох дозволив адміністрації Трампа ускладнити отримання легального статусу іммігрантам, які користувалися державною соціальною допомогою", - йдеться в повідомленні.

Як уточнює телеканал, це стосується осіб, котрі перебувають на соціальному забезпеченні, що охоплює більшість форм медичної допомоги, а також включає талони на харчування та ваучери на житло.

Нагадаємо, у серпні минулого року адміністрація США запровадила процедуру, яка ускладнює отримання грін-карт для осіб, котрі скористалися бюджетною підтримкою. Це рішення призвело до численних судових позовів.

Нинішня ухвала Верховного суду США залишатиметься чинною до завершення судів у попередніх інстанціях з цього питання. Вона поширюється на всі штати, крім Іллінойсу, де діє окрема заборона.