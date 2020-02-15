Трюдо у Мюнхені закликав до оновлення "архітектури світу"

Сучасні міжнародні інституції не виконують свого завдання та потребують суттєвого реформування.

Про це на Мюнхенській безпековій конференції заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Для дуже багатьох багатостороння система не принесла бажаних змін. Хоча нам не варто відмовлятися від усталених принципів міжнародної співпраці, ми мусимо визнати потребу реформування та модернізації наших інституцій”, - сказав Трюдо.

На його переконання, деякі аспекти міжнародної архітектури відбивають старі ідеї та застарілу структуру влади. “Інститути, що мають доповнювати один одного, натомість дублюються чи працюють в ізоляції. Цьому треба дати раду”, - зазначив глава уряду Канади.

Водночас, за його словами, недостатньо просто застосувати старі рішення до нових проблем: “Сьогодні перед нами постають проблеми, що кидають виклик усталеним формам світового урядування. Нам слід виходити за рамки, аби забезпечити справжні результати”, - наголосив Трюдо.

Читайте також: Канада обіцяє відстоювати свободу слова у світі

За його словами, для розв'язання проблем потрібні спільні зусилля давніх друзів, нових партнерів, приватного сектора та громадянського суспільства. “Це означає, що ми не можемо завжди чекати ідеального консенсусу в наявних інституціях. Для досягнення результату потрібно діяти разом із тими, хто готовий до руху”, - переконаний прем’єр-міністр Канади.