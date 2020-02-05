Канада обіцяє відстоювати свободу слова у світі

Канада обіцяє відстоювати свободу слова у світі

Укрінформ
Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань зустрівся в Оттаві із Олегом Сенцовим.

Про це Шампань повідомив у Тwіttеr.

"Сьогодні я зустрівся із українським кінорежисером Олегом Сенцовим, якого незаконно утримували в Росії чотири роки, протягом яких Канада рішуче відстоювала його звільнення", - сказав Шампань.

Він наголосив, що його країна завжди підтримуватиме правозахисників, борців за свободу слова й журналістів по всьому світу.

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Колишній політв’язень Кремля, український кінорежисер Олег Сенцов наприкінці минулого тижня прибув до Канади. Він вже провів ряд зустрічей із діаспорою в Торонто й нині перебуває в Оттаві, де встиг поспілкуватися не лише із главою МЗС країни, а й з віцепрем’єр-міністром та рядом депутатів.

Фото: @FP_Champagne

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