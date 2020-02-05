Канада обіцяє відстоювати свободу слова у світі

Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань зустрівся в Оттаві із Олегом Сенцовим.

Про це Шампань повідомив у Тwіttеr.

"Сьогодні я зустрівся із українським кінорежисером Олегом Сенцовим, якого незаконно утримували в Росії чотири роки, протягом яких Канада рішуче відстоювала його звільнення", - сказав Шампань.

Він наголосив, що його країна завжди підтримуватиме правозахисників, борців за свободу слова й журналістів по всьому світу.

Rencontre avec le cinéaste ukrainien #OlegSentsov détenu en Russie pendant 4 ans, période durant laquelle nous avons plaidé sa libération. Le 🇨🇦 se tiendra toujours aux côtés des défenseurs des droits de la personne, de la liberté d'expression & des journalistes du monde entier. pic.twitter.com/1OZhuWbvPp — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) February 4, 2020

Колишній політв’язень Кремля, український кінорежисер Олег Сенцов наприкінці минулого тижня прибув до Канади. Він вже провів ряд зустрічей із діаспорою в Торонто й нині перебуває в Оттаві, де встиг поспілкуватися не лише із главою МЗС країни, а й з віцепрем’єр-міністром та рядом депутатів.

Фото: @FP_Champagne