Позиція Франції щодо України абсолютно не змінилася попри відновлення діалогу з РФ - посол

Позиція Франції щодо територіальної цілісності України та санкційної політики проти Росії абсолютно не змінилася, хоча президент країни Еммануель Макрон виступає за відновлення вимогливого діалогу з Росією.

Про це заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в інтерв'ю "Громадському".

"Точкою відліку для президента Макрона було те, що попередні відносини з Росією не могли тривати далі. Ситуація, в якій ми не розмовляли з росіянами, в якій ми піддавали їх ізоляції чи трималися від них на дистанції — це все не було доброю тактикою та стратегією. Головним чином тому, що не давало хороших результатів", - сказав дипломат.

У цьому контексті він нагадав, що роками не збирався нормандський саміт, а у врегулюванні конфлікту на Донбасі не було жодного прогресу. Тож, як зазначив посол, первинним прагненням президента Макрона було те, що потрібно спробувати відновити довіру, почати говорити з росіянами, зокрема, з Володимиром Путіним, відновити контакт, але при цьому з чітким дотриманням умов такого діалогу.

Де Понсен запевнив, що позиція Франції абсолютно не змінилася ані стосовно територіальної цілісності України, ані стосовно санкцій проти Росії, які регулярно подовжувалися, в тому числі й зовсім нещодавно на рівні Європейського Союзу. "Тобто, діалог — так, але діалог вимогливий, і такий, що дає результати, адже ми бачимо повернення до нормандського формату. Це напряму пов’язано з тим, що ми працювали над відновленням довіри між Путіним та Зеленським. Росія є великим партнером, в неї є військова сила, а також економічні потужності, у нас є економічні інтереси в Росії, як і в України. Тому ставити Росію в кут, наче учня в шкільному класі, немає сенсу. Потрібно з ними вести діалог", - переконаний дипломат.

Коментуючи оприлюднене в Давосі колишнім політв'язнем Олегом Сенцовим звернення до міжнародних партнерів, в якому він застерігає від домовленостей з Путіним щодо України, посол Франції зазначив, що український режисер має рацію, коли закликає до обережності чи навіть недовіри до росіян.

"Але водночас це не суперечить тому факту, що треба говорити з росіянами. Навіть якщо треба бути обережними та вимогливими. У цій частині континенту ми не можемо обійтися без росіян. В дипломатії ви не завжди маєте партнера, який би був симпатичним, приємним чи мав би добру волю. Тому треба вміти вести діалог, навіть якщо це непросто", - вважає де Понсен.